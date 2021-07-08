Погодные рекорды Молдовы 8 июля

В Госгидрометеослужбе страны рассказали о самом высоком и предельно низком температурном показателе в этот день.

КИШИНЕВ, 8 июл – Sputnik. Самое холодное 8 июля на территории Молдовы было зарегистрировано в начале прошлого века.

Об этом сообщили в Государственной гидрометеорологической службе республики.

По информации синоптиков, в 1912 году в этот день воздух прогрелся всего до +9,9 градуса по Цельсию.

А температурный максимум 8 июля зафиксировали 100 лет спустя в 2012 году.

Тогда термометры показали +35,6 градусов.

Таким образом, разница между предельными температурными значениями составила 25,7 градуса.

Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova