Самый точный прогноз погоды: в Молдове установилась жара

КИШИНЕВ, 9 июл – Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, 9 июля погода в Молдове будет определяться влиянием области повышенного атмосферного давления.

Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-восточный слабый до умеренного.

Средняя температура в дневные часы составит от +27 до +32 градусов по Цельсию.

Точный прогноз погоды в Кишиневе на 9 июля: ночью от +18 до +20, днем от +28 до +30 градусов.

"В ближайшие сутки на участке реки Днестр между селами Грушка и Каменка ожидается подъем уровня воды на 10-30 сантиметров, на участке Григориополь - Бендеры – на 10-50 сантиметров, на реке Прут и малых реках в водном режиме существенных изменений не ожидается", – говорится в сообщении Гидрометеослужбы.

На следующий день, 10 июля, прогнозируется до +33 градусов, без осадков. Такая же погода сохранится и 11 июля. Далее 12 и 13 июля температурный максимум составит до +34 градусов, однако вновь будут дожди. 14 и 15 июля ожидаются теплые дни без дождей.

Праздники и народные приметы

Этот день в старину называли земляничником, поскольку созревала земляника, и девушки отправлялись в лес на ее сбор. Одновременно пчелы начинали очень активно собирать мед. Во время сбора урожая земляники также брали листья этого растения и готовили на их основе различные средства. Так, высушенные листья могли добавлять в чай – считалось, что он помогает восстановить силы, повышает иммунитет и улучшает общее самочувствие.

В православной церкви девятого июля почитается память святого Давида Солунского, который изначально жил в монастыре святых мучеников Меркурия и Феодора, а потом отправился в Фессалоники.

Раньше люди верили, если 9 июля была солнечная погода, то такой ей быть до самой осени. Жаркая погода означала дальнейшую 40-дневную засуху, как следствие — отсутствие грибов. А еще те, кто собирался одолжить 9 июля денег, клал в карман лепесток земляники, чтобы точно получить положительный ответ.

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