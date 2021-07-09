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Отдых на озере

Погодные рекорды Молдовы 9 июля

© Sputnik / Mihai Caraus
Погода
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Тема:
Погода в Молдове (1807)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/pogoda/20210709/35418794/pogodnye-rekordy-moldovy-9-iyulya.html

В Госгидрометеослужбе страны рассказали о самом высоком и предельно низком температурном показателе в этот день.

КИШИНЕВ, 9 июл – Sputnik. Самое холодное 9 июля на территории Молдовы было зарегистрировано во второй половине прошлого века.

Об этом сообщили в Государственной гидрометеорологической службе республики.

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По информации синоптиков, в 1964 году в этот день воздух прогрелся всего до +10,8 градуса по Цельсию.

А температурный максимум 9 июля зафиксировали в 2012 году.

Тогда термометры показали +37 градусов.

Таким образом, разница между предельными температурными значениями составила 26,2 градуса.

Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.

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Тема:
Погода в Молдове (1807)
Теги:
климат, календарь, погода

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