Самый точный прогноз погоды: жаркое время сохраняется

КИШИНЕВ, 10 июл – Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, 10 июля погода в Молдове будет определяться влиянием области нормального атмосферного давления.
Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер восточный слабый.
Средняя температура в дневные часы составит от +28 до +33 градусов по Цельсию.
Точный прогноз погоды в Кишиневе на 10 июля: ночью от +18 до +20, днем от +28 до +33 градусов.
"В ближайшие сутки на реке Днестр в район сел Наславча – Бендеры ожидается подъем уровня воды на 10-30 сантиметров, на реке Прут и малых рекf[ в водном режиме существенных изменений не ожидается", – говорится в сообщении Гидрометеослужбы.
Праздники и народные приметы
10 июля у православных проходит празднование в честь обретения мощей преподобного Амвросия Оптинского.
Также почитают память преподобного Сампсона Странноприимца. Еще это день Иоанны Мироносицы.
- дождь на Самсона – еще 7 недель дождливая погода простоит, до самого бабьего лета;
- ясная погода – еще полтора месяца дожди будут редкостью;
- много сена – к урожаю гречихи, мало – к урожаю зерновых.
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