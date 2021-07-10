Самый точный прогноз погоды: жаркое время сохраняется

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КИШИНЕВ, 10 июл – Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, 10 июля погода в Молдове будет определяться влиянием области нормального атмосферного давления.

Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер восточный слабый.

Средняя температура в дневные часы составит от +28 до +33 градусов по Цельсию.

Точный прогноз погоды в Кишиневе на 10 июля: ночью от +18 до +20, днем от +28 до +33 градусов.

"В ближайшие сутки на реке Днестр в район сел Наславча – Бендеры ожидается подъем уровня воды на 10-30 сантиметров, на реке Прут и малых рекf[ в водном режиме существенных изменений не ожидается", – говорится в сообщении Гидрометеослужбы.

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На следующий день, 11 июля, прогнозируется до +33 градусов, без осадков. Такая же погода сохранится и 11 июля. 12 и 14 июля температурный максимум составит до +34 градусов, однако вновь будут идти дожди. 15 и 16 июля ожидаются теплые дни без дождей.

10 июля у православных проходит празднование в честь обретения мощей преподобного Амвросия Оптинского.

Также почитают память преподобного Сампсона Странноприимца. Еще это день Иоанны Мироносицы.

дождь на Самсона – еще 7 недель дождливая погода простоит, до самого бабьего лета;

ясная погода – еще полтора месяца дожди будут редкостью;

много сена – к урожаю гречихи, мало – к урожаю зерновых.

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