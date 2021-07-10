Погодные рекорды Молдовы 10 июля

В Госгидрометеослужбе страны рассказали о самом высоком и предельно низком температурном показателе в этот день.

КИШИНЕВ, 10 июл – Sputnik. Самое холодное 10 июля на территории Молдовы было зарегистрировано в середине прошлого века.

Об этом сообщили в Государственной гидрометеорологической службе республики.

По информации синоптиков, в победном 1945 году в этот день воздух прогрелся всего до +10,4 градуса по Цельсию.

А температурный максимум 10 июля зафиксировали в 2002 году.

Тогда термометры показали +37,2 градусов.

Таким образом, разница между предельными температурными значениями составила 26,8 градуса.

Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova