Погодные рекорды Молдовы 11 июля

КИШИНЕВ, 11 июл - Sputnik. Самое холодное 11 июля на территории Молдовы было зарегистрировано более сорока лет назад.
Об этом сообщили в Государственной гидрометеорологической службе республики.
По информации синоптиков, в 1977 году в этот день воздух прогрелся всего до +10,8 градуса по Цельсию.
А температурный максимум 11 июля зафиксировали в 2002 году. Тогда термометры показали +35,7 градуса.
Таким образом, разница между предельными температурными значениями составила 24,9 градуса.
Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.
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