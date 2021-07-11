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Самый точный прогноз погоды: чего ждать в день выборов

© Sputnik / Mihai Caraus
Погода
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Тема:
Погода в Молдове (1812)
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КИШИНЕВ, 11 июл – Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, 11 июля погода в Молдове будет определяться влиянием области нормального атмосферного давления.

Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер восточный слабый.

Средняя температура в дневные часы составит от +28 до +33 градусов по Цельсию.

Точный прогноз погоды в Кишиневе на 11 июля: ночью – от +18 до +20, днем – от +29 до +31 градуса.

"В ближайшие сутки на реке Днестр село Наславча - Бендеры ожидается подъем уровня воды на 10-30 сантиметров, на реке Прут и малых реках в водном режиме существенных изменений не ожидается", – говорится в сообщении Гидрометеослужбы.

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На следующий день, 12 июля, прогнозируется до +32 градусов, а также кратковременные грозовые дожди. Такая же погода сохранится до 14 июля. Затем 15 числа температура воздуха поднимется до +34 и закончатся дожди. Этот температурный режим продержится до 17 июля.

Праздники и народные приметы

В старину 11 июля отмечали крапивное заговенье. В народе были убеждены, что крапива обладает волшебными свойствами и способна придавать человеку силу, бодрость. Старались ее заготавливать впрок и собирали как раз в этот день, поскольку полагали, что позже она потеряет свои целительные свойства.

Кстати, в народе верили, что холст, который можно выткать из крапивы, поможет преодолеть боли в пояснице.

Из крапивы готовили не только лекарственные препараты, но и вкусные блюда (не только 11 июля).

В православной церкви 11 июля отмечается память преподобных Германа и Сергея Валаамских – известных праведников и чудотворцев.

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Тема:
Погода в Молдове (1812)

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Теги:
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