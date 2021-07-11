Самый точный прогноз погоды: чего ждать в день выборов

КИШИНЕВ, 11 июл – Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, 11 июля погода в Молдове будет определяться влиянием области нормального атмосферного давления.
Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер восточный слабый.
Средняя температура в дневные часы составит от +28 до +33 градусов по Цельсию.
Точный прогноз погоды в Кишиневе на 11 июля: ночью – от +18 до +20, днем – от +29 до +31 градуса.
"В ближайшие сутки на реке Днестр село Наславча - Бендеры ожидается подъем уровня воды на 10-30 сантиметров, на реке Прут и малых реках в водном режиме существенных изменений не ожидается", – говорится в сообщении Гидрометеослужбы.
Праздники и народные приметы
В старину 11 июля отмечали крапивное заговенье. В народе были убеждены, что крапива обладает волшебными свойствами и способна придавать человеку силу, бодрость. Старались ее заготавливать впрок и собирали как раз в этот день, поскольку полагали, что позже она потеряет свои целительные свойства.
Кстати, в народе верили, что холст, который можно выткать из крапивы, поможет преодолеть боли в пояснице.
Из крапивы готовили не только лекарственные препараты, но и вкусные блюда (не только 11 июля).
В православной церкви 11 июля отмечается память преподобных Германа и Сергея Валаамских – известных праведников и чудотворцев.
Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>