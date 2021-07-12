07:34 12 Июля 2021
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR21.44
  • USD18.08
  • RUB0.24
  • RON4.35
  • UAH0.66
Поиск
LIVE:
Пляж

Самый точный прогноз погоды: жара и без осадков

© Sputnik / Mihai Caraus
Погода
Получить короткую ссылку
Тема:
Погода в Молдове (1814)
55 0 0
https://cdn1.img.sputnik.md/images/07e5/06/1e/35311996.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/pogoda/20210712/35464650/samyy-tochnyy-prognoz-pogody-zhara-i-bez-osadkov.html

Ежедневно читайте на Sputnik Молдова подробный метеопрогноз, узнавайте о народных приметах и традициях.

КИШИНЕВ, 12 июл – Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, 12 июля погода в Молдове будет определяться влиянием области нормального атмосферного давления. Синоптики сообщают о переменной облачности, ночью и местами днем ожидаются небольшие кратковременные дожди с грозами. Ветер северо-восточный слабый.

Средняя температура в дневные часы составит от +27 до +32 градусов по Цельсию.

Точный прогноз погоды в Кишиневе на 12 июля: ночью – от +17 до +19, днем – от +28 до +30.

"В последующие сутки без изменений. На реке Днестр ожидается колебание уровня воды на 10-30 см. На реке Прут и малых реках в водном режиме существенных изменений не ожидается", – сообщили в Госгидрометеорологической службе.

В начале недели также прогнозируют кратковременные дожди и грозы, дневной максимум 13 июля – от +27 до +32, 14 июля – от +28 до +33. В конце недели будет жарко: с четверга, 15 июля и до воскресенья температурный максимум составит от +30 до +34, ночью – от +15 до +20, без осадков.

Праздники и народные приметы

Двенадцатого июля православные отмечают большой праздник – День святых, славных и всехвальных первоверховных апостолов Петра и Павла. Торжество имеет фиксированную дату – 12 июля. В преддверии дня памяти святых православные держат многодневный пост.

Календарь постов и трапез на 2021 год
© Sputnik
Календарь постов в 2021 году: основные правила питания

В народном календаре 12 июля – Петров день, Петры и Павлы, Петровки, Петровские гуляния, праздник солнца, играние солнца, навозница. В этот день устраивали народные гуляния, а вечером молодежь ходила в поле "караулить" солнце: все ждали восхода солнца и присматривались к нему – кто больше различит цветов в его сиянии, тот будет счастливее всех.

Магическими свойствами обладает "петровская водица". Считалось, что купание в водоемах очищает от "любодейных" грехов. А чтобы человеку всегда везло, нужно умыться водой из трех ключей.

В ночь накануне праздника боялись разгула нечистой силы, злодеяний ведьм и колдунов. Верным средством защиты от них были костры. На перекрестке зажигали костер и бросали в него остатки от нового колеса, которое сначала надевали на палку и катали вокруг села, чтобы узнать, в каком доме живет ведьма или колдун. По поверью, напротив жилья чародея колесо разлеталось на части, и в этот момент можно было услышать его крики.

Еще в Петров день "заклинали ведьм": девушки забирались на крыши "нечистых" построек (сараи, бани, овины), усаживались там и пели песни.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

Тема:
Погода в Молдове (1814)

По теме

Неравный поединок: глобальное потепление против белых медведей – видео
Глобальное потепление грозит плохими урожаями: прогноз климатологов
Гараба: к чему приведет Молдову глобальное потепление

Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

Колумнисты
Мультимедиа
Выборы в парламент Молдовы 2021
Фото: первые лица страны проголосовали на досрочных выборах в парламент
В Молдове прошли досрочные парламентские выборы
Видео: в Молдове прошли досрочные парламентские выборы
Обработка протоколов 99,16%
Предварительные итоги выборов в парламент Молдовы

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться