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Погодные рекорды Молдовы 11 июля

© Sputnik / Mihai Caraus
Погода
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Тема:
Погода в Молдове (1813)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/pogoda/20210712/35476000/pogodnye-rekordy-moldovy-11-july.html

В Госгидрометеослужбе страны рассказали о самом высоком и предельно низком температурном показателе в этот день.

КИШИНЕВ, 12 июл - Sputnik. Самое холодное 12 июля на территории Молдовы было зарегистрировано почти девяносто лет назад.

Об этом сообщили в Государственной гидрометеорологической службе республики.

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© Sputnik / Валерий Мельников
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По информации синоптиков, в 1935 году в этот день воздух прогрелся всего до +9 градусов по Цельсию.

А температурный максимум 12 июля зафиксировали дважды: в 1951 и 1959 годах. Тогда термометры показали +35,5 градуса.

Таким образом, разница между предельными температурными значениями составила 26,5 градуса.

Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.

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Тема:
Погода в Молдове (1813)

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