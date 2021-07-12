Погодные рекорды Молдовы 11 июля

КИШИНЕВ, 12 июл - Sputnik. Самое холодное 12 июля на территории Молдовы было зарегистрировано почти девяносто лет назад.
Об этом сообщили в Государственной гидрометеорологической службе республики.
По информации синоптиков, в 1935 году в этот день воздух прогрелся всего до +9 градусов по Цельсию.
А температурный максимум 12 июля зафиксировали дважды: в 1951 и 1959 годах. Тогда термометры показали +35,5 градуса.
Таким образом, разница между предельными температурными значениями составила 26,5 градуса.
Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.
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