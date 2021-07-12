Новый "желтый код": в Молдову приходит жара

Настоящий летний зной приходит в Молдову: до начала следующей недели температура воздуха может быть в пределах 33-35 градусов.

КИШИНЕВ, 12 июл - Sputnik. Государственная гидрометеорологическая служба объявила новый "желтый код" в связи с жаркой погодой.

Предупреждение вступает в силу 14 июля и будет действовать до 19 июля.

"В указанный период на больших территориях максимальная температура воздуха может достигнуть +33-35 градусов по Цельсию", - уточнили синоптики.

"Желтый код" предполагает, что погодные условия потенциально опасны. Ожидаемые метеорологические явления обычны для территории страны, но временами могут угрожать отдельным видам социально-экономической деятельности.

© Sputnik Как легче перенести сильную жару

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