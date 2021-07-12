16:28 12 Июля 2021
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR21.44
  • USD18.08
  • RUB0.24
  • RON4.35
  • UAH0.66
Поиск
Пляж

Новый "желтый код": в Молдову приходит жара

© Sputnik / Mihai Caraus
Погода
Получить короткую ссылку
Тема:
Погода в Молдове (1815)
129 0 0
https://cdn1.img.sputnik.md/images/07e5/06/1e/35312026.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/pogoda/20210712/35489241/novyy-zheltyy-kod-v-moldovu-prikhodit-zhara.html

Настоящий летний зной приходит в Молдову: до начала следующей недели температура воздуха может быть в пределах 33-35 градусов.

КИШИНЕВ, 12 июл - Sputnik. Государственная гидрометеорологическая служба объявила новый "желтый код" в связи с жаркой погодой.

Предупреждение вступает в силу 14 июля и будет действовать до 19 июля. 

"В указанный период на больших территориях максимальная температура воздуха может достигнуть +33-35 градусов по Цельсию", - уточнили синоптики. 

"Желтый код" предполагает, что погодные условия потенциально опасны. Ожидаемые метеорологические явления обычны для территории страны, но временами могут угрожать отдельным видам социально-экономической деятельности.

Как легче перенести сильную жару
© Sputnik
Как легче перенести сильную жару

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

Тема:
Погода в Молдове (1815)

По теме

Можно ли вакцинироваться в жару
Рекомендации ВОЗ: от каких напитков стоит отказаться в жару
Внимательней с меню: в жару увеличились случаи пищевого отравления
Теги:
Кишинев, Молдова, жара, прогноз погоды, погода

Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

Колумнисты
Мультимедиа
Фото: самые эмоциональные кадры победы Италии в финале Евро-2020
В Молдове прошли досрочные парламентские выборы
Видео: в Молдове прошли досрочные парламентские выборы
Распределение мест в парламенте
Распределение мест в парламенте: сколько мандатов получат партии

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться