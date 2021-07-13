Погодные рекорды Молдовы 13 июля

В Госгидрометеослужбе страны рассказали о самом высоком и предельно низком температурном показателе в этот день.

КИШИНЕВ, 13 июл – Sputnik. Самое холодное 13 июля на территории Молдовы было зарегистрировано в начале прошлого века.

Об этом сообщили в Государственной гидрометеорологической службе республики.

По информации синоптиков, в 1911 году в этот день воздух прогрелся всего до +10,9 градусов по Цельсию.

А температурный максимум 13 июля зафиксировали в середине прошлого века, в 1951 году. Тогда термометры показали +36,5 градуса.

Таким образом, разница между предельными температурными значениями составила 25,6 градуса.

Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.

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