Самый точный прогноз погоды: Молдову ждет неделя жары

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КИШИНЕВ, 13 июл – Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, 13 июля погода в Молдове будет определяться влиянием области нормального атмосферного давления. Синоптики сообщают о переменной облачности, местами кратковременные грозовые дожди. Ветер юго-восточный слабый.

Средняя температура в дневные часы составит от +27 до +32 градусов по Цельсию.

Точный прогноз погоды в Кишиневе на 13 июля: ночью – от +17 до +19, днем – от +28 до +30.

"В ближайшие сутки на реке Днестр ожидается колебание уровня воды на 10-20 сантиметров, на реке Прут и малых реках в водном режиме существенных изменений не ожидается", – сообщили в Госгидрометеорологической службе.

В первой половине недели будет жаркая погода до +33 градусов, без осадков. Такая же погода продержится до 19 июля.

В связи с жарой синоптики объявили на этот период "желтый код" метеоопасности.

Праздники и народные приметы

13 июля (30 июня по старому стилю) православная церковь празднует Собор славных всехвальных 12 апостолов.

Первые упоминания о данном празднике встречаются уже в IV веке. Память каждого их 12 апостолов Церковь чествует отдельно. А датой совместного почитания их памяти был установлен следующий день после дня славных и первоверховных апостолов Петра и Павла.

На Руси этот день получил название "Полупетр", "макушка лета" или "поминки по весне", люди надевали свою лучшую одежду и шли на покос. После работ на поле устраивали народные гулянья до поздней ночи.

В народе с этим днем связано множество примет. Так, соловьиное пение означало продолжительное лето впереди. Позднюю зиму обещало и кукование кукушки.

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