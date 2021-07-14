Самый точный прогноз погоды: Молдову накрыл летний зной

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КИШИНЕВ, 14 июл – Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, 14 июля погода в Молдове будет определяться влиянием области нормального атмосферного давления.

Синоптики сообщают о переменной облачности, преимущественно без осадков. Ветер юго-восточный слабый.

Средняя температура в дневные часы составит от +30 до +33 градусов по Цельсию.

Точный прогноз погоды в Кишиневе на 14 июля: ночью – от +17 до +19, днем – от +28 до +30.

"В ближайшие сутки на реке Днестр на участке село Наславча – Каменка ожидается колебание уровня воды на 30-50 сантиметров, на остальной части реки Днестр, Прут и малых рек в водном режиме существенных изменений не ожидается", – сообщили в Госгидрометеорологической службе.

В середине недели будет жаркая погода до +36 градусов, без осадков. Такая же погода продержится до 20 июля.

В связи с жарой синоптики объявили на этот период "желтый код" метеоопасности.

Праздники и народные приметы

В этот день православные верующие чтут память святых бессребреников, врачевателей и чудотворцев Космы и Дамиана Асийских.

Люди верили, что если 14 июля прополоть огород, то сорняков не будет.

Считалось также, если звезды очень ярко мерцают на ночном небе, а утром видны тучи, то будет сильная гроза.

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