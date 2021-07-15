Самый точный прогноз погоды: когда жара пойдет на спад

КИШИНЕВ, 15 июл – Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, 15 июля погода в Молдове будет определяться влиянием области нормального атмосферного давления.
Синоптики сообщают о переменной облачности, без осадков. Ветер юго-восточный слабый.
Средняя температура в дневные часы составит от +30 до +34 градусов по Цельсию.
Точный прогноз погоды в Кишиневе на 15 июля: ночью – от +17 до +19, днем – от +28 до +30.
"В ближайшие сутки на реке Днестр на участке у сел Грушка - Каменка ожидается спад уровня воды на 20-80 cантиметров, на остальной части рек Днестр, Прут и малых рек существенных изменений уровня воды не ожидается", – сообщили в Госгидрометеорологической службе.
Во второй половине недели будет жаркая погода, до +36 градусов, без осадков. Она продержится до 20 июля, однако в этот день метеорологи прогнозируют грозы. Позднее, 21 июля, жара пойдет на спад, до +30 градусов. Также ожидаются грозы.
В связи с жарой синоптики объявили на этот период "желтый код" погодной опасности.
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Считалось, что утренний туман в этот день обещает сохранение хорошей погоды. А западный ветер и обильная утренняя роса - к дождливой погоде.
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