Погодные рекорды Молдовы 15 июля

КИШИНЕВ, 15 июл – Sputnik. Самое холодное 15 июля на территории Молдовы было зарегистрировано в начале прошлого века.
Об этом сообщили в Государственной гидрометеорологической службе республики.
По информации синоптиков, в 1909 году в этот день воздух прогрелся всего до +11,8 градуса по Цельсию.
А температурный максимум 15 июля зафиксировали в 2012 году. Тогда термометры показали +35,8 градуса.
Таким образом, разница между предельными температурными значениями составила 24 градуса.
Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.
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