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Сотрудники Генерального инспектората чрезвычайных ситуаций продемонстрировали методы спасения на водах

Погодные рекорды Молдовы 15 июля

© Sputnik / Mihai Caraus
Погода
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Тема:
Погода в Молдове (1819)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/pogoda/20210715/35524394/Pogodnye-rekordy-Moldovy-15-iyulya.html

В Госгидрометеослужбе страны рассказали о самом высоком и предельно низком температурном показателе в этот день.

КИШИНЕВ, 15 июл – Sputnik. Самое холодное 15 июля на территории Молдовы было зарегистрировано в начале прошлого века.

Об этом сообщили в Государственной гидрометеорологической службе республики.

Ледовое покрытие в акватории Баренцева моря
© Sputnik / Валерий Мельников
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По информации синоптиков, в 1909 году в этот день воздух прогрелся всего до +11,8 градуса по Цельсию.

А температурный максимум 15 июля зафиксировали в 2012 году. Тогда термометры показали +35,8 градуса.

Таким образом, разница между предельными температурными значениями составила 24 градуса.

Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.

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Тема:
Погода в Молдове (1819)

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Теги:
погода, рекорд

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