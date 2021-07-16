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Самый точный прогноз погоды: за жарой придут грозы

© Sputnik / Osmatesco
Погода
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Тема:
Погода в Молдове (1821)
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Sputnik Молдова
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КИШИНЕВ, 16 июл – Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, 16 июля погода в Молдове будет определяться влиянием области нормального атмосферного давления.

Грузовик
© Sputnik / Сергей Кузнецов
Большегрузам нет проезда в Кишиневе: в жару их движение запрещено

По данным синоптиков, будет малооблачно, без осадков. Ветер юго-восточный слабый.

Средняя температура в дневные часы составит от +30 до +34 градусов по Цельсию.

Точный прогноз погоды в Кишиневе на 16 июля: ночью – от +20 до +22, днем – от +31 до +33.

"В ближайшие сутки на реке Днестр на участке село Наславча – Каменка  ожидается колебание уровня воды на 20-40 сантиметров, на остальной части реки Днестр, Прут и малых рек в водном режиме существенных изменений не ожидается", – сообщили в Госгидрометеорологической службе.

На выходных и в начале следующей недели будет жаркая погода, до +36 градусов, без осадков. Однако уже 20 июля темперутара воздуха снизится до +30 и в этот день метеорологи прогнозируют грозы. Позднее, 21 июля, жара пойдет на спад, ожидается до +28 градусов и грозы.

В связи с жарой синоптики объявили на этот период "желтый код" погодной опасности.

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По народному календарю 16 июля - Маков день. Прозвали его так потому, что в этот период сеяли мак. А это растение с древних времен применяли в кулинарии, народной медицине и даже магии.  

Раньше верили, что мак способен противостоять нечистой силе. Объясняется такое отношение к растению тем, что оно обладает снотворным свойством, а, значит, может и усыпить разных духов.

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Тема:
Погода в Молдове (1821)

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Теги:
прогноз погоды, гроза, Молдова, жара

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