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Погодные рекорды Молдовы 16 июля

© Sputnik / Mihai Caraus
Погода
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/pogoda/20210716/35535957/pogodnye-rekordy-moldovy-16-iyulya.html

В Госгидрометеослужбе страны рассказали о самом высоком и предельно низком температурном показателе в этот день.

КИШИНЕВ, 16 июл – Sputnik. Самое холодное 16 июля на территории Молдовы было зарегистрировано в начале прошлого века.

Об этом сообщили в Государственной гидрометеорологической службе республики.

Ледовое покрытие в акватории Баренцева моря
© Sputnik / Валерий Мельников
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По информации синоптиков, в 1902 году в этот день воздух прогрелся всего до +10,5 градуса по Цельсию.

А температурный максимум 16 июля зафиксировали в 1951 году. Тогда термометры показали +35,7 градуса.

Таким образом, разница между предельными температурными значениями составила 25,2 градуса.

Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.

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Теги:
климат, прогноз погоды

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