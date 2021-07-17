Самый точный прогноз погоды: ожидаются жаркие выходные

Ежедневно читайте на Sputnik Молдова подробный метеопрогноз, узнавайте о народных приметах и традициях.

КИШИНЕВ, 17 июл – Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, 17 июля погода в Молдове будет определяться влиянием области нормального атмосферного давления.

По данным синоптиков, будет малооблачно, без осадков. Ветер северо-восточный слабый.

Средняя температура в дневные часы составит от +30 до +35 градусов по Цельсию.

Точный прогноз погоды в Кишиневе на 17 июля: ночью – от +18 до +20, днем – от +31 до +33.

"В ближайшие сутки на реке Днестр на участке Наславча – Каменка ожидается колебание уровня воды на 20-40 сантиметров, на остальной части реки Днестр, Прут и малых рек в водном режиме существенных изменений не ожидается", – сообщили в Госгидрометеорологической службе.

На выходных и в начале следующей недели будет жаркая погода, до +36 градусов, без осадков. Однако уже 20 июля температура воздуха снизится до +30, в этот день метеорологи прогнозируют грозы. Позднее, 21 июля, жара пойдет на спад, ожидается до +28 градусов и грозы.

Далее 22 и 23 июля прогнозируют теплые дни без дождей.

В связи с жарой синоптики объявили на этот период "желтый код" погодной опасности.

Праздники и народные приметы

В этот день православные верующие чтут память Святого Андрея, архиепископа Критского, иконописца преподобного Андрея Рублева, а также память святых Царственных мучеников: Николая II и с ним убиенных.

Люди верили, что если 17 июля много ос, то зимой будет достаточно холодно. Считалось, если в этот день на деревьях появились желтые листья, то будет ранняя осень.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova