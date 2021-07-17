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Погодные рекорды Молдовы 17 июля

© Sputnik / Mihai Caraus
Погода
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Тема:
Погода в Молдове (1822)
17 0 0
https://cdn1.img.sputnik.md/images/07e5/06/1e/35311996.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/pogoda/20210717/35553397/pogodnye-rekordy-moldovy-17-iyulya.html

В Госгидрометеослужбе страны рассказали о самом высоком и предельно низком температурном показателе в этот день.

КИШИНЕВ, 17 июл – Sputnik. Самое холодное 17 июля на территории Молдовы было зарегистрировано в начале прошлого века.

Об этом сообщили в Государственной гидрометеорологической службе республики.

Ледовое покрытие в акватории Баренцева моря
© Sputnik / Валерий Мельников
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По информации синоптиков, в 1902 году в этот день воздух прогрелся всего до +10,5 градуса по Цельсию.

А температурный максимум 17 июля зафиксировали в 2007 году. Тогда термометры показали +36,8 градуса.

Таким образом, разница между предельными температурными значениями составила 26,3 градуса.

Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.

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Тема:
Погода в Молдове (1822)
Теги:
рекорды, климат, погода

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