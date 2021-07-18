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Самый точный прогноз погоды: пока жарко, но ждем похолодания

© Sputnik / Mihai Caraus
Погода
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Тема:
Погода в Молдове (1825)
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Sputnik Молдова
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КИШИНЕВ, 18 июл – Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, 18 июля погода в Молдове будет определяться влиянием области нормального атмосферного давления.

Грузовик
© Sputnik / Сергей Кузнецов
Большегрузам нет проезда в Кишиневе: в жару их движение запрещено

По данным синоптиков, будет малооблачно, без осадков. Ветер северо-восточный слабый.

Средняя температура в дневные часы составит от +30 до +35 градусов по Цельсию.

Точный прогноз погоды в Кишиневе на 18 июля: ночью – от +18 до +20, днем – от +31 до +33.

На выходных и в начале следующей недели будет жаркая погода, до +36 градусов, без осадков. Однако уже 20 июля температура воздуха снизится до +30, в этот день метеорологи прогнозируют грозы. Позднее, 21 июля, жара пойдет на спад, ожидается до +28 градусов и грозы.

Далее 22 и 23 июля прогнозируют теплые дни без дождей. 

В связи с жарой синоптики объявили на этот период "желтый код" погодной опасности.

Праздники и народные приметы

Православная церковь отмечает 18 июля день обретения честных мощей преподобного Сергия, игумена Радонежского.

Люди верили, что если 18 июля месяц кажется туманным и большим, то в ближайшее время погода испортится. А вот если месяц белый и блестящий, то это к холодной погоде, но без дождей.

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Тема:
Погода в Молдове (1825)
Теги:
выходные, жара, Молдова

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