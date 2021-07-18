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Погодные рекорды Молдовы 18 июля

© Sputnik / Alexey Maishev
Погода
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Тема:
Погода в Молдове (1824)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/pogoda/20210718/35563710/pogodnye-rekordy-moldova-18-july.html

В Госгидрометеослужбе страны рассказали о самом высоком и предельно низком температурном показателе в этот день.

КИШИНЕВ, 18 июл – Sputnik. Самое холодное 18 июля на территории Молдовы было зарегистрировано в середине прошлого века.

Об этом сообщили в Государственной гидрометеорологической службе республики.

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© Sputnik / Валерий Мельников
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По информации синоптиков, в 1954 году в этот день воздух прогрелся всего до +10,1 градуса по Цельсию.

А температурный максимум 18 июля зафиксировали в 2007 году. Тогда термометры показали +37,1 градуса.

Таким образом, разница между предельными температурными значениями составила 27 градусов.

Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.

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Тема:
Погода в Молдове (1824)

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