Самый точный прогноз погоды: ждем дождей с грозами

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КИШИНЕВ, 19 июл – Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, 19 июля погода в Молдове будет определяться влиянием области нормального атмосферного давления.

Переменная облачность, днём местами грозовой дождь. Ветер северо-восточный слабый.

Средняя температура в дневные часы составит от +28 до +33 градусов по Цельсию.

Точный прогноз погоды в Кишиневе на 19 июля: ночью от +18 до +23, днем от +28 до +33.

Синоптики прогнозируют, что во вторник температура воздуха снизится до +30, в этот день метеорологи прогнозируют грозы. Позднее, 21 июля, жара пойдет на спад, ожидается до +28 градусов и грозы.

Далее, 22 и 23 июля, прогнозируют теплые дни без дождей.

В связи с жарой синоптики объявили на этот период "желтый код" погодной опасности.

Праздники и народные приметы

Православная церковь отмечает 19 июля Собор Радонежских святых.

Люди верили, что если в этот день пройтись утром босиком по росе, то весь год будешь здоровым. Считалось также, что если месяц на небе хорошо просматривается, то будет хороший урожай.

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