Погодные рекорды Молдовы 19 июля

В Госгидрометеослужбе страны рассказали о самом высоком и предельно низком температурном показателе в этот день.

КИШИНЕВ, 19 июл – Sputnik. Самое холодное 19 июля на территории Молдовы было зарегистрировано четверть века назад.

Об этом сообщили в Государственной гидрометеорологической службе республики.

По информации синоптиков, в 1996 году в этот день воздух прогрелся всего до +11,7 градуса по Цельсию.

А температурный максимум 19 июля зафиксировали в 2007 году. Тогда термометры показали +39,5 градуса.

Таким образом, разница между предельными температурными значениями составила 27,8 градуса.

Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.

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