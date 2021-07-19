01:56 19 Июля 2021
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR21.20
  • USD17.96
  • RUB0.24
  • RON4.30
  • UAH0.66
Поиск
Сотрудники Генерального инспектората чрезвычайных ситуаций продемонстрировали методы спасения на водах

Погодные рекорды Молдовы 19 июля

© Sputnik / Mihai Caraus
Погода
Получить короткую ссылку
Тема:
Погода в Молдове (1826)
42 0 0
https://cdn2.img.sputnik.md/images/07e5/06/1e/35312079.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/pogoda/20210719/35571598/pogodnye-rekordy-moldovy-19-july.html

В Госгидрометеослужбе страны рассказали о самом высоком и предельно низком температурном показателе в этот день.

КИШИНЕВ, 19 июл – Sputnik. Самое холодное 19 июля на территории Молдовы было зарегистрировано четверть века назад.

Об этом сообщили в Государственной гидрометеорологической службе республики.

Ледовое покрытие в акватории Баренцева моря
© Sputnik / Валерий Мельников
Четыре приоритета: Гутерреш назвал шаги для борьбы с изменением климата

По информации синоптиков, в 1996 году в этот день воздух прогрелся всего до +11,7 градуса по Цельсию.

А температурный максимум 19 июля зафиксировали в 2007 году. Тогда термометры показали +39,5 градуса.

Таким образом, разница между предельными температурными значениями составила 27,8 градуса.

Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

Тема:
Погода в Молдове (1826)

Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

Колумнисты
Мультимедиа
Фото: футбол, протесты и наводнение – самые яркие кадры недели
Итоги недели в Молдове в одном видео: выборы и новые правила
Итоги недели в Молдове в одном видео: выборы и новые правила
Олимпиада заглушка
Олимпийская сборная Молдовы

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться