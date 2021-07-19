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Гроза

Новый "желтый код" в Молдове: грозовые дожди и шквалистый ветер

© Pixabay / FelixMittermeier
Погода
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Тема:
Погода в Молдове (1828)
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Sputnik Молдова
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Метеорологи в Молдове прогнозируют неблагоприятные погодные условия: грозовые дожди и шквалистый ветер до конца понедельника.

КИШИНЕВ, 19 июл - Sputnik. Государственная гидрометеослужба объявила в понедельник новый "желтый код" в связи с атмосферной нестабильностью. Предупреждение будет действовать в период с 13.00 до 22.00 часов. 

Дождь
© Sputnik / Mihai Caraus
Самый точный прогноз погоды: ждем дождей с грозами

"В указанный период на большей части территории ожидаются грозы, местами ливни (15-20 литров на квадратный метр) с градом и шквалистый ветер порывами 15-20 метров в секунду", - говорится в сообщении синоптиков.

"Желтый код" предполагает, что погодные условия потенциально опасны. Ожидаемые метеорологические явления обычны для территории страны, но временами могут угрожать отдельным видам социально-экономической деятельности.

Согласно прогнозам метеорологов, в понедельник ожидается переменная облачность, днем местами гроза. Ветер северо-восточный слабый.

Средняя температура в дневные часы составит от +28 до +33 градусов по Цельсию.

Чего нельзя делать во время грозы?

Поражение молнией происходит обычно на открытых пространствах. Напоминаем о важных правилах, которые помогут обезопасить себя от этого природного явления.

1. Ни в коем случае нельзя прятаться под деревом. Молния в первую очередь направляет свое действие именно на высокие предметы. Особенно опасными считаются дубы, ели, тополя и сосны.

2. Не стоит покидать укрытие сразу после дождя. Помните, что опасность получить удар током сохраняется до тех пор, пока слышен гром. Чтобы определить, на каком расстоянии от вас находится молния, попробуйте засечь время между вспышкой света и раскатом. За три секунды звук проходит примерно один километр. Если вы видите, что время от вспышки молнии до грома сокращается, то это значит, что гроза приближается и нужно немедленно идти в укрытие.

Гроза
© Pixabay / WikimediaImages
Что делать в грозу: топ основных советов

3. Нельзя продолжать движение на велосипеде или мотоцикле, если непогода застала вас на дороге. Необходимо переждать грозу на расстоянии не менее 30 метров от своего транспортного средства. Если же вы ехали на машине, остановитесь, закройте окна и переждите грозу.

4. Нельзя купаться во время грозы. Желательно, чтобы рядом с вами вообще не было реки, пруда или озера. Помните, что вода — отличный проводник тока, а удар молнии распространяется в радиусе 100 метров от нее.

5. Постарайтесь не держать в руках остроконечные металлические предметы: зонты, удочки и прочее.

6. Находясь на открытой местности, нельзя стоять. Рекомендуется лечь на землю, лучше всего — в низину.

Молния может неограниченное количество раз попадать в одно и то же место. Особенно это касается высоких деревьев и предметов.

Топ главных фактов о грозе и основные советы:

Многие люди боятся грома и молний и не знают, как следует вести себя во время грозы. Соблюдение нескольких простых правил поможет сохранить жизнь и здоровье.
© Sputnik
Как обезопасить себя во время грозы: топ советов

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Тема:
Погода в Молдове (1828)

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Теги:
желтый код, прогноз погоды

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