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Ливень кишинев

Ураган идет на Молдову: каких последствий ждать

© Sputnik / Ciobanu Victor
Погода
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Тема:
Погода в Молдове (1829)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/pogoda/20210719/35577413/Uragan-idet-na-Moldovu-kakikh-zhdat-posledstviy.html

Циклон приближается к Украине, уже в понедельник днем ожидается ураган и град. Sputnik выяснил у экспертов, затронет ли разгул стихии Молдову.

КИШИНЕВ, 19 июл – Sputnik. Службы по ЧС Украины приведены в полную готовность в связи с объявленным в стране "желтого кода" погодной опасности. Синоптики соседнего государства предупреждают о надвигающемся урагане с ливнями и градом. 

Грейдер на земляных работах
© Sputnik / С. Лидов
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"В понедельник, 19 июля, сильные дожди пройдут в Карпатах, на западе, а во второй половине дня - на севере, в Винницкой, Черкасской и Кировоградской областях. В то же время в некоторых регионах ожидаются град и ураганный ветер со скоростью 15-20 метров в секунду", - сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Украины.

Молдова с Украиной - соседи, однако отечественные синоптики утверждают, что надвигающийся на Украину циклон на нашу страну не повлияет. Тем не менее, по мнению экспертов, в ближайшие дни немного похолодает.

"Мы вступим в период атмосферной нестабильности, но циклон, который сейчас на Украине, нас не коснется. Дожди пройдут лишь местами и не исключено, что в некоторых местах они будут проливными. (...) Температура имеет тенденцию к снижению. В понедельник у нас будут достаточно высокие температуры, после чего жара немного спадет. У нас будет более комфортная температура", - отметил метеоролог Геннадий Рошка.

Гроза
© Pixabay / FelixMittermeier
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Циклоны между тем несут ущерб не только Украине, но и Румынии. Так, в воскресенье там выпали обильные осадки, которые сопровождались шквалистым ветром и градом. Пострадал весь регион Клуж-Напоки, а также прилегающие территории.

Синоптики предупреждают, что плохая погода продлится еще 2-3 дня и охватит значительную часть территории Румынии.  

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Тема:
Погода в Молдове (1829)

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Теги:
Украина, Молдова, ураган

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