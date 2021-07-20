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Самый точный прогноз погоды: теплые дни с грозами, затем снова жара

© Sputnik / Mihai Caraus
Погода
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Тема:
Погода в Молдове (1830)
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Sputnik Молдова
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КИШИНЕВ, 20 июл – Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, 20 июля погода в Молдове будет определяться влиянием области нормального атмосферного давления.

Грузовик
© Sputnik / Сергей Кузнецов
Большегрузам нет проезда в Кишиневе: в жару их движение запрещено

Переменная облачность, днем на большей части территории страны грозовой дождь. Ветер северный слабый до умеренного.

Средняя температура в дневные часы составит от +25 до +30 градусов по Цельсию.

Точный прогноз погоды в Кишиневе на 20 июля: ночью от +20 до +22, днем от +27 до +29.

Синоптики прогнозируют, что в среду температура воздуха будет до +28, в этот день метеорологи прогнозируют грозы. Позднее, 22 июля, ожидается такой же теплый день с грозами. 

Далее, 23 и 24 июля, будут теплые дни без дождей. Позже, 25 и 26 июля, в страну начнет возвращаться жара до +32. 

В связи с грозами синоптики объявили на этот период "желтый код" погодной опасности.

Праздники и народные приметы

В православной церкви 20 июля почитается память преподобной Евфросинии, известной в миру как Авдотья или Евдокия.

В старину верили, если на Авдотью начнется дождь, то он будет идти еще семь недель с разными промежутками времени.

Кроме того, считали наши предки, дождь 20 июля - сено будет испорчено.

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Тема:
Погода в Молдове (1830)

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Теги:
погода, Молдова

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