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Пляж на Днестре

Погодные рекорды Молдовы 20 июля

© Sputnik / Svyazin Alexander
Погода
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/pogoda/20210720/35585448/pogodnye-rekordy-moldovy-20-iyulya.html

В Госгидрометеослужбе страны рассказали о самом высоком и предельно низком температурном показателе в этот день.

КИШИНЕВ, 20 июл – Sputnik. Самое холодное 20 июля на территории Молдовы было зарегистрировано более шестидесяти лет назад.

Ледовое покрытие в акватории Баренцева моря
© Sputnik / Валерий Мельников
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Об этом сообщили в Государственной гидрометеорологической службе республики.

По информации синоптиков, в 1956 году в этот день воздух прогрелся всего до +10,3 градуса по Цельсию.

А температурный максимум 20 июля зафиксировали в 2007 году. Тогда термометры показали +39,1 градуса.

Таким образом, разница между предельными температурными значениями составила 28,8 градуса.

Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.

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Теги:
климат, рекорды, погода

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