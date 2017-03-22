В Молдове обсуждают кандидатуру на пост посла республики в Белоруссии

КИШИНЕВ, 22 мар — Sputnik. В Молдове изучают кандидатуру депутата-социалиста Виктора Сорочана на пост посла республики в Белоруссии и постоянного полномочного представителя страны при уставных и других органах СНГ, заявил советник президента республики Игоря Додона по внешней политике Андрей Негуца.

"Кандидатура Виктора Сорочана на пост посла Молдове в Белоруссии и представителя республики при уставных и других органах СНГ изучается. Пока еще эта кандидатура не предложена", — сказал Негуца.

В среду члены правительства Молдовы приняли решение отозвать посла республики в Белоруссии и постоянного полномочного представителя страны при уставных и других органах СНГ Георгия Хиоарэ. Этот пост он занимал с 2010 года.