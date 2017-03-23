Делегации из Молдовы не будет на заседании Межпарламентской ассамблеи СНГ

КИШИНЕВ, 23 мар — Sputnik. Молдова с 26 по 28 марта должна была принять участие в Межпарламентской ассамблее СНГ в Санкт-Петербурге. Однако сегодня спикер парламента Андриан Канду заявил, что наша страна на этом форуме представлена не будет.

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Более того, уже сегодня будут направлены официальные письма об отказе.

"Мы не можем запретить в личном порядке участвовать в этом саммите. Но официальной делегации Молдовы в Санкт-Петербурге не будет. Делегация не бойкотирует этот саммит, но не примет в нем участие. Сегодня будут направлены официальные письма", — отметил Канду.

По словам Канду, такое решение принято, учитывая последние события и направленную властям России дипломатическую ноту, а также на основании того, что Молдова "до сих пор не получила официального ответа от властей России".

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