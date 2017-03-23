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Заседание парламента Молдовы

Молдавские депутаты не спешат отказываться от неприкосновенности

© Sputnik / MIROSLAV ROTARI
Политика
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Проект об изменении Конституции для исключения понятия "депутатская неприкосновенность" будет рассмотрен позже, чем было обещано ранее

КИШИНЕВ, 23 мар – Sputnik. Законопроект о лишении депутатов иммунитета парламент рассмотрит на следующей неделе. Такое решение приняло постоянное бюро высшего законодательного органа Молдовы.

"Очень важный проект рассмотрят на следующей неделе. Он касается изменения Конституции по вопросу исключения иммунитета депутатов. Депутаты не могут быть выше закона. Эта инициатива станет давлением только на тех, кто нарушает закон или намерен это сделать. Исключение иммунитета входит в реформу политического класса ", — сказал журналистам спикер Андриан Канду. 

В понедельник председатель парламента говорил о том, что данный проект планируется включить в повестку заседаний на этой неделе.

Депутаты молдавского парламента
© Sputnik/ Мирослав Ротарь
Мнение: зачем депутатов лишают неприкосновенности

В апреле 2016 года Конституционный суд (КС) Молдовы разрешил исключить из основного закона страны понятие "депутатская неприкосновенность". Теперь парламентариев могут лишить иммунитета. 

Соответствующий запрос подала в инстанцию группа из 39 парламентариев. Законодатели просили инстанцию высказаться относительно исключения из статьи 70 Конституции Молдовы третьей части. Ее положения подразумевают, что депутат не может быть задержан, арестован, подвергнут обыску, кроме случаев задержания на месте преступления, или привлечен к судебной ответственности без согласия законодательного органа, полученного после заслушивания парламентария. Кроме того депутаты посчитали нужным исключить из названия статьи слово "неприкосновенность".

Председатель КС Александр Тэнасе отметил, что предложение депутатов не противоречит закону. 

По его словам, проект закона о пересмотре статьи 70 не выходит за конституционные рамки и может быть предложен на рассмотрение парламенту.

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Теги:
рассмотрение, неприкосновенность, изменение, конституция, проект, парламент, Андриан Канду, Молдова
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