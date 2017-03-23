Премьер Молдовы считает, что участие военных в учениях НАТО необходимо

КИШИНЕВ, 23 мар — Sputnik. Премьер-министр Молдовы Павел Филип заявил в четверг, что участие молдавских военных в учениях НАТО необходимо.

Ранее президент Молдовы Игорь Додон отказался подписать указ об отправке в конце февраля этого года молдавского контингента на учения стран НАТО в Румынии "Платиновый орел" (Platinum Eagle).

"У нас была не очень приятная ситуация, когда национальная армия не смогла принимать участие в военных учениях НАТО, которые прошли в Румынии", — сказал Филип.

По его словам, несмотря на позицию президента республики по этому вопросу, правительство Молдовы заключило соглашение с Альянсом, которое предусматривает открытие в июне этого года в Кишиневе бюро связи НАТО.

© REUTERS/ INTS KALNINS Столтенберг рассказал, когда НАТО придет в Молдову

"У нас были дискуссии с президентом, где я объяснил, что план деятельности национальной армии в большей степени — примерно на 80% — состоит из учений, которые проходят за пределами Молдовы при поддержке наших партнеров из НАТО. В дальнейшем отказ от участия в таких учениях будет означать ослабление национальной армии", — заявил Филип.

Он также выразил надежду, что в следующий раз национальная армия будет принимать участие во всех учениях.

Согласно Конституции республики, Молдова обладает нейтральным статусом, однако с 1994 года республика сотрудничает с НАТО в рамках индивидуального плана партнерства. В республике уже действует информационный центр альянса. Социологические опросы подтверждают, что большинство граждан нашей страны выступают против вступления страны в НАТО.

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