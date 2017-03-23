Додон об отказе властей Молдовы участвовать в саммите СНГ: это ошибка

КИШИНЕВ, 23 мар – Sputnik. Намерение официального Кишинева не участвовать в работе Межпарламентской ассамблеи СНГ, которая должна пройти 26-28 марта в Санкт-Петербурге, не соответствует интересам нашей страны. Такого мнения придерживается президент Молдовы Игорь Додон, которого цитирует РИА Новости.

"Думаю, это большая ошибка. СНГ важная региональная структура, Молдова должна придавать большое значение сотрудничеству. Очевидно, что данное решение было принято не в интересах молдавского государства и молдавского народа, а в интересах парламентского большинства и руководства Демпартии, которая контролирует это большинство", — сказал Додон.

Сегодня после заявлений спикера парламента Андриана Канду о том, что официальной делегации в Санкт-Петербурге не будет, Партия социалистов сообщила: формирование во главе с лидером Зинаидой Гречаной представит республику на достойном уровне. Тем временем и президент Игорь Додон заявил, что дело так не оставит:

"Вышел с инициативой о том, чтоб вернули председательство СНГ Молдове в следующем году, или самое позднее — в 2019 году. Напомню, что в 2016 году четвертый президент Николай Тимофти отказался от председательства, которое было запланировано на 2017 год. Знаю, что предварительное решение по этому поводу уже принято в исполкоме СНГ", — сказал Додон.

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