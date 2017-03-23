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Кучурган

Хайм: озабоченность Приднестровья по поводу Кучургана не обоснована

© Sputnik/
Политика
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Спецпредставитель действующего председателя ОБСЕ не видит оснований для беспокойства руководства Приднестровья о создании Молдовой и Украиной совместного пункта контроля на украинско-приднестровской границе в Кучургане.

ТИРАСПОЛЬ, 23 мар — Sputnik, Ирина Ляхова. Озабоченность, которую высказывает приднестровская сторона в связи с планами Молдовы и Украины об установлении совместного таможенно-пограничного контроля в пункте пропуска "Кучурган", не обоснована. Такое мнение выразил спецпредставитель действующего председателя ОБСЕ Вольф Дитрих Хайм после встречи с главой внешнеполитического ведомства Приднестровья Виталием Игнатьевым.

"Те изменения, которые будут вводиться в Кучургане, Первомайске могут оказать в том числе и позитивное влияние на людей, проживающих в Приднестровье. И та озабоченность, которая существует, несколько непропорциональна тому, что планируется. Она не обоснована. Не стоит так беспокоиться по этому поводу", — сказал Хайм.

Между тем австрийский дипломат уверил, что рад возможности содействовать обсуждению вопроса совместного таможенно-пограничного пункта контроля на техническом и неофициальном уровне, но, по его мнению, "это не тот вопрос, который нужно включать в повестку дня заседания формата "5+2".

Город Тирасполь
© Sputnik/ Ирина Ляхова
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"Мы считаем, что необходимо обмениваться мнениями по этому вопросу на подходящих для этого уровнях в подходящих форматах, но необязательно на официальном", — отметил он.
Виталий Игнатьев в свою очередь настаивает на том, что проблема совместного контроля на приднестровской границе касается переговорного процесса, и последствия от его введения затрагивают интересы людей, которые живут в Приднестровье.

"Она должна обсуждаться максимально открыто, и недопустимо применение никаких действий, решений, которые могут ухудшить социально-экономическое положение людей. Для этого необходимо использовать все уровни диалога, которого мы пока не видим. С нами отказываются говорить, наши аргументы отказываются выслушивать", — подчеркнул он.

Приднестровский дипломат обратил внимание и на то, что этим вопросом должны заниматься специалисты в области таможенных процедур, коими ни он, ни австрийский коллега не являются. И именно специалисты должны обмениваться мнениями и делать выводы.

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© Sputnik / RODION PROCA
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"Приднестровье изложило свое видение, а все остальные партнеры уклоняются от нормального диалога. Никто не ведет диалог с Приднестровьем, оперируя цифрами, конкретными правовыми актами. Считаем, что такие решения без учета позиции Приднестровья не могут быть приняты", — уверен он.

Игнатьев считает, если стороны не могут договориться на неформальных уровнях, то тогда необходимо задействовать уровни официальные, в том числе и переговорного процесса. Он также выразил надежду, что озабоченность приднестровской стороны все-таки были услышаны действующим председательством, и что "эти сигналы помогут уйти от эскалации напряженности" по проблеме совместного пункта контроля.

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Теги:
пункт, таможня, граница, Кучурган, Молдова, Украина, Приднестровье
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