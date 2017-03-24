Зачем Гимпу хочет назначить Зотю вице-спикером парламента

КИШИНЕВ, 24 мар – Sputnik. Чудные дела творятся в молдавской политике! На фоне растущего рейтинга президента и стремительного падения популярности Либеральной партии политики правого толка делают все, чтобы оттянуть политическую смерть и дать тонущему кораблю как можно дольше продержаться на плаву.

Из достоверных источников Sputnik, которые ранее не подводили, стало известно, что глава Либеральной партии Михай Гимпу лоббирует на пост вице-спикера парламента молодую соратницу Алину Зотя.

Жгучая брюнетка, чьи фото не первый год, будоражат социальные сети, в Либеральной партии считается практически правой рукой председателя, то есть Михая Гимпу. Какими достоинствами она обладает, организаторскими ли, а, может, острым умом – остается загадкой даже для некоторых членов Либеральной партии – однако факт остается фактом. Стремительному карьерному росту и продвижению в политике может позавидовать каждый, кто мечтает взобраться на политический Олимп и у кого нет влиятельных покровителей.

© Photo: perfecte.md Алина Зотя

Ранее в социальных сетях молдавские блоггеры неоднократно говорили о политической карьеры лидера либералов, иронично называя происходящее фильмом "Смерть Люды".

© Sputnik/ Евгений Панасенко Либералка Алина Зотя может попасть в руководство ЛП

Тогда речь шла и о том, что формирование покинул ради собственного политического проекта экс-министр обороны Анатол Шалару, и что в самой Либеральной партии разразился скандал, и что процветает фаворитизм.

В том конфликте сторону Михая Гимпу заняла Алина Зотя, она всячески поддерживала Гимпу. А в одном из интервью и вовсе заявила, что у партии, которую хочет создать Шалару, нет никаких шансов на политическое будущее. Потому что, пока существует оригинал, то есть ЛП, копия умирает.

"Кто-то сказал, что до тех пор, пока существует оригинал, копия умирает", —дала свою оценку либералка.

По мнению Зоти, "в Республике Молдова есть только одна унионистская партия — Либеральная партия".

© Photo: kp.md Алина Зотя во всей своей красе

Напомним, с чего вообще начался политический раскол в стане либералов. С лета прошлого года между Шалару, который занимал пост первого вице-председателя ЛП, и Гимпу разгорелся конфликт. Причин тому несколько: бизнес, деньги, власть и отказ поддержать лидера либералов в электоральной кампании в выборах президента в конце 2016 года. Разногласия дошли до точки кипения во второй половине декабря, когда политический совет ЛП снял Шалару с поста вице-председателя формирования и лишил его политической поддержки, а перед самым Новым годом его и вовсе ожидал «сюрприз»: Шалару отправили в отставку с поста министра обороны по указу президента Игоря Додона.

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