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Алина Зотя и Михай Гимпу

Зачем Гимпу хочет назначить Зотю вице-спикером парламента

© Sputnik/ facebook.com
Политика
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Как стало известно Sputnik из достоверных источников, на последнем заседании правящего альянса Михай Гимпу предложил выдвинуть молодую либералку Алину Зотю вице-спикером парламента Молдовы

КИШИНЕВ, 24 мар – Sputnik. Чудные дела творятся в молдавской политике! На фоне растущего рейтинга президента и стремительного падения популярности Либеральной партии политики правого толка делают все, чтобы оттянуть политическую смерть и дать тонущему кораблю как можно дольше продержаться на плаву.

Депутат от фракции Либеральной партии Молдовы Алина Зотя
privesc.eu
Алина Зотя погадала на картах Анатолу Шалару

Из достоверных источников Sputnik, которые ранее не подводили, стало известно, что глава Либеральной партии Михай Гимпу лоббирует на пост вице-спикера парламента молодую соратницу Алину Зотя. 

Жгучая брюнетка, чьи фото не первый год, будоражат социальные сети, в Либеральной партии считается практически правой рукой председателя, то есть Михая Гимпу. Какими достоинствами она обладает, организаторскими  ли, а, может, острым умом –  остается загадкой даже для некоторых членов Либеральной партии – однако факт остается фактом. Стремительному карьерному росту и продвижению в политике может позавидовать каждый, кто мечтает взобраться на политический Олимп и у кого нет влиятельных покровителей. 

Алина Зотя
© Photo: perfecte.md
Алина Зотя

Ранее в социальных сетях молдавские блоггеры неоднократно говорили о политической карьеры лидера либералов, иронично называя происходящее фильмом "Смерть Люды".

Депутат от фракции либералов Алина Зотя
© Sputnik/ Евгений Панасенко
Либералка Алина Зотя может попасть в руководство ЛП

Тогда речь шла и о том, что формирование покинул ради собственного политического проекта экс-министр обороны Анатол Шалару,  и что в самой Либеральной партии разразился скандал, и что процветает фаворитизм. 

В том конфликте сторону Михая Гимпу заняла Алина Зотя, она всячески поддерживала Гимпу. А в одном из интервью и вовсе заявила, что у партии, которую хочет создать Шалару, нет никаких шансов на политическое будущее. Потому что, пока существует оригинал, то есть ЛП, копия умирает.

"Кто-то сказал, что до тех пор, пока существует оригинал, копия умирает", —дала свою оценку либералка. 

По мнению Зоти, "в Республике Молдова есть только одна унионистская партия — Либеральная партия". 

Алина Зотя во всей своей красе
© Photo: kp.md
Алина Зотя во всей своей красе

Напомним, с чего вообще начался политический раскол в стане либералов. С лета прошлого года между Шалару, который занимал пост первого вице-председателя ЛП, и Гимпу разгорелся конфликт. Причин тому несколько: бизнес, деньги, власть и отказ поддержать лидера либералов в электоральной кампании в выборах президента в конце 2016 года. Разногласия дошли до точки кипения во второй половине декабря, когда политический совет ЛП снял Шалару с поста вице-председателя формирования и лишил его политической поддержки, а перед самым Новым годом его и вовсе ожидал «сюрприз»: Шалару отправили в отставку с поста министра обороны по указу президента Игоря Додона.

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Теги:
парламент, "Смерть Люды", Алина Зотя, Михай Гимпу, Молдова, Политика
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