Додон и Красносельский проведут 30 марта встречу под Кишиневом

КИШИНЕВ, 24 мар — Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон и лидер Приднестровья Вадим Красносельский проведут 30 марта встречу.
"Я получил приглашение на встречу с Игорем Николаевичем Додоном 30 марта в предместье Кишинева", — сказал Красносельский, которого цитирует РИА Новости.
Он напомнил о том, что в начале января уже прошла подобная встреча, и она оказалась эффективной.
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"Нам удалось договориться о так называемом пакетном подходе, когда молдавская и приднестровская стороны обозначают те вопросы, которые могут быть разрешены – экономического, гуманитарного, культурного характера", — отметил Красносельский.Читайте, смотрите, слушайте Sputnik Молдова на родном языке — скачайте мобильное приложение для ваших смартфонов и планшетов.
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