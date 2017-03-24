В Молдове произошла новая политическая "смена"

КИШИНЕВ, 24 мар – Sputnik. Более трех десятков советников из Хынчештского района сообщили в пятницу о том, что приняли решение покинуть Партию коммунистов Молдова. Об этом говорится в декларации, поступившей в редакцию Sputnik.

Речь идет о 26 местных советниках, трех районных советниках, одном городском советнике и двух примарах.

"Приняли решение покинуть ряды Партии коммунистов Республики Молдова. Будем дальше работать в качестве местных избранников в интересах жителей Хынчештского района вместе с командой Демократической партии", — говорится в заявлении.

Как указано в тексте документа, "решение присоединиться к районной команде Демпартии – доказательство искреннего желания сотрудничества".