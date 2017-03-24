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Центр тестирования трудовых мигрантов в Ростове-на-Дону

Додон: Россия продлила период амнистии для граждан Молдовы

© Sputnik/ Александр Поготов
Политика
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Тема:
Молдова-Россия: переговоры на высшем уровне (26)
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Российская Федерация продлила срок действия амнистии для молдавских мигрантов, совершивших различные нарушения на территории РФ

КИШИНЕВ, 24 мар – Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон в пятницу сообщил о том, что период амнистии для граждан Молдовы, нарушивших законодательство России, продлен до 12 мая.

Ранее по итогам первой встречи президентов Молдовы и России было принято решение, что с 1 марта в течение 20 дней молдавские мигранты, совершившие нарушения на территории России, будут амнистированы.

"По результатам моей встречи с президентом РФ Владимиром Путиным, которая состоялась 17 марта в Москве, сегодня было принято решение продлить период легализации для молдавских граждан, находящихся нелегально на территории России, до 12 мая 2017 года", — написал Додон на своей странице в социальной сети Facebook.

Как уточнил глава государства, согласно последним данным, до 20 марта успели пройти процедуру легализацию около 10 тысяч граждан Молдовы.

"Призываю всех активно обращаться в местные отделения Главного управления по вопросам миграции МВД для получения легального статуса пребывания на территории Российской Федерации. Также заработал сайт, где наши сограждане, которые находятся в Молдове с "запретами", смогут проверить, амнистированы они ли нет", — написал Додон.

Президент напомнил, что по этой позиции миграционную амнистию получили 17,5 тысячи человек. 

"Рад, что наши договоренности с российскими коллегами обретают практические результаты в столь быстрые сроки. Надеюсь, что как можно больше наших сограждан воспользуются данными возможностями", — заключил глава государства.

Тема:
Молдова-Россия: переговоры на высшем уровне (26)

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Теги:
амнистия, мигранты, Игорь Додон, Молдова, Россия
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