Киртоакэ готовы отправить в отставку

КИШИНЕВ, 25 мар — Sputnik. Инициативная группа по организации референдума по вопросу отставки с занимаемой должности столичного градоначальника Дорина Киртоакэ в понедельник подаст документы в суд. Об этом в субботу на своей странице в социальной сети Facebook сообщил глава фракции социалистов в муниципальном совете Кишинева Ион Чебан.

"Инициативная группа по организации и проведению референдума почти сформирована. В понедельник, 27 марта, подадим документы в инстанцию. Настроены решительно объявить до конца года проведение выборов в Кишиневе, чтобы горожане могли выбрать примара, который представлял бы их интересы", — написал Чебан.

Ранее он сообщал, что "в случае, если инстанция отклонит запрос о регистрации инициативной группы, мы обратимся в Европейский суд по правам человека, так как это явное нарушение прав человека".

По словам социалиста, на данный момент большинство жителей Кишинева выступает за смену руководства столичной администрации.

Киртоакэ — ставленник Либеральной партии и племянник главного либерала страны — русофоба Михая Гимпу, который ратует за объединение Молдовы и Румынии. Киртоакэ занимает пост примара Кишинева уже третий срок подряд. Его мандат заканчивается лишь в 2019 году.

На референдуме по отзыву примара есть обязательное требование — количество голосов, поданных за отставку должно быть не меньше числа голосов за избрание градоначальника. На всеобщих местных выборах в 2015 году за Дорина Киртоакэ проголосовали 163 тысячи 570 жителей муниципия, на референдуме за его отставку с этого поста должны высказаться как минимум столько же человек.

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