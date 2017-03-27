Красносельский: мы пошли на компромисс, ждем встречного шага от Кишинева

ТИРАСПОЛЬ, 27 мар – Sputnik, Ирина Ляхова. Приднестровье уже cделало четыре больших шага к диалогу, мы ждем встречных посылов от молдавской стороны, сказал лидер региона Вадим Красносельский, отвечая на вопрос корреспондента Sputnik об ожиданиях от будущей встречи с президентом Молдовы Игорем Додоном, которая запланирована на 30 марта в пригороде Кишинева.

"Всегда почему-то обвинялась приднестровская сторона в некой косности и нежелании вести диалог. Это не правда. Мы готовы к компромиссу, но любой компромисс должен быть обоюден. Если мы идем на встречу, то такой шаг должны делать и нам", — считает лидер региона.

По словам Красносельского, Приднестровье пошло "на компромисс, но не уступки в части снятия напряжения" по четырем вопросам. Это функционирование школ с румынским языком обучения — "дети учатся, зарплаты педагогам выплачиваются", совместная обработка земли на спорной территории Дубоссарского района — "техника будет допускаться, урожай вывозиться", максимальное смягчения миграционных процессов со стороны Приднестровья – "любой иностранный гражданин может приехать отдыхать и работать", а также прекращение уголовных дел в отношении должностных лиц Молдовы.

© Sputnik / MIROSLAV ROTARI Додон о приднестровском вопросе: мы – одна страна

"Я вышел с инициативой обоюдно прекратить по десять уголовных дел – Молдовой и Приднестровьем. Чтобы мой посыл не был пустым сотрясанием воздуха, я дал указание, без всякого давления на суды, и было принято решение о прекращении десяти уголовных дел в отношении должностных лиц Молдовы. Жду встречного посыла от молдавской стороны", — подчеркнул он.

Глава приднестровского региона вспомнил и первую встречу с Игорем Додоном, которая состоялась 4 января в Бендерах. В рамках нее удалось разблокировать работу Объединенной контрольной комиссии (ОКК), и это, по словам Красносельского, был совместный успех с президентом Молдовы.

"Не скрою, это очень важно для Приднестровья и для самой миротворческой миссии в целом. Потому что блокировка работы ОКК ставит под сомнение миротворческую миссию как таковую", — уверен он.

Как сказал Красносельский, в повестке дня сейчас стоят вопросы гуманитарного, культурного и экономического характера. Это прекращение политически-мотивированных уголовных дел, решение вопросов по коммуникации и связи, разблокирование работы железной дороги, растаможивание приднестровских грузов для внутреннего потребления, признание документов об образовании местных вузов и приднестровских автомобильных номерных знаков, а также возможность появления совместного таможенно-пограничного поста Молдовы и Украины на украинско-приднестровской границе в Кучурганах, который, по мнению лидера региона, нанесет серьезный удар по экономике Приднестровью и его жителям.

"В случае его введения малый бизнес будет поставлен под угрозу исчезновения, потому законодательство Молдовы противоречит приднестровскому. А это около 20 тысяч рабочих мест и потеря бюджета около 40 миллионов долларов", — подсчитал он возможные последствия.

По словам лидера Приднестровья, нет необходимости в установлении подобного поста, поскольку на протяжении 11 лет на данном участке границы работает миссиях EUBAM.

"Она владеет полным объемом информации, которая предоставляется молдавской стороне", — отметил Красносельский.

© Sputnik/ Irina Leahova Вадим Красносельский: Тирасполь готов идти на компромиссы с Кишиневом

Лидер Приднестровья видит главной своей задачей, чтобы вопрос с постом был вынесен в короткие сроки на площадку формата "5+2" (Молдова и Приднестровье как стороны конфликта, Россия, Украина, ОБСЕ — как посредники, Евросоюз и США — как наблюдатели).

По его словам, не все участники переговорного процесса знают, какие последствия грозят Приднестровью в этом случае. Хотя, с сожалением замечает он, не все из международных участников "согласны и даже уклоняются от вынесения в срочном порядке этого вопроса на заседание в рамках "5+2". Большую надежду он возлагает "на Россию как гаранта и посредника, на Украину, также являющуюся гарантом переговорного процесса".

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