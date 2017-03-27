Состав правительства Молдовы может измениться

КИШИНЕВ, 27 мар – Sputnik. Демпартия Молдовы начинает глубокий анализ деятельности назначенных этим политформированием министров и руководителей госструктур. Если их работа получит негативную оценку, то чиновников отправят в отставку. Об этом на брифинге в понедельник заявил председатель ДПМ Владимир Плахотнюк.

Глава Демпартии сообщил, что в ходе заседания членов политформирования "основной темой была работа правительства и парламента, особенно министров и глав агентств".

"С сегодняшнего дня начнем проверку деятельности всех министров и руководителей агентств. Она будет основываться на множестве критериев. Результатом этой оценки станет то, что у нас будет команда наиболее близкая к народу. Кто не сможет доказать эффективность своей работы по отношению к гражданам, будет отправлен в отставку и оставит свой пост", — заявил Плахотнюк.

Он также добавил, что в ближайшее время будет нанята международная компания, которая проведет в Молдове опрос, чтобы узнать мнение граждан о "модели, по которой должен быть реформирован политический класс, а также о системе одномандатного голосования".

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