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Премьер Молдовы Павел Филип

Филип: подписание меморандума о сотрудничестве с ЕАЭС нецелесообразно

© Photo: gov.md
Политика
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Премьер Молдовы считает, что если позиция кабмина не будет учтена президентом, то в дальнейшем Молдова не сможет эффективно реализовывать данный меморандум и активно участвовать в заседаниях в рамках Евразийского союза

КИШИНЕВ, 28 мар – Sputnik. Павел Филип в письме, переданном премьером президенту республики, выразил уверенность в нецелесообразности подписание меморандума о сотрудничестве с Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) и заявку на получение статуса государства-наблюдателя в рамках Евразийского союза.

Ранее президент Молдовы Игорь Додон сообщил, 3-4 апреля в Кишиневе состоится международная конференция, в ходе которой планируется подписание меморандума о сотрудничестве с Евразийским экономическим союзом. Также он заявил, что в мае Молдова подаст заявку на получение статуса государства-наблюдателя в рамках Евразийского союза.

"С точки зрения правительства как подписание меморандума о сотрудничестве с Евразийским экономическим союзом, так и заявка на получение статуса государства-наблюдателя в рамках Евразийского союза нецелесообразны, так как это не принесет нашей стране какие-либо экономические дивиденды", — говорится.

Текст письма опубликован на официальной странице правительства в Facebook.

В документе также отмечается, что участие Молдовы "в этом региональном геополитическом проекте означало бы принятие ряда правил, характерных таможенным союзам, что является несовместимым с режимом свободной торговли, который применяется в отношении с Европейским союзом".

Член Совета при Президенте РФ Богдан Безпалько, фото из личного архива
© Photo: Facebook / Богдан Безпалько
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Филип считает, что если позиция кабмина не будет учтена президентом, то в дальнейшем Молдова не сможет эффективно реализовывать данный меморандум и активно участвовать в заседаниях в рамках Евразийского союза, потому что члены правительства республики не намерены на них присутствовать. По его словам, надо учитывать, что для участия страны в заседаниях структуры "необходимо создать "смешанную группу" и делегировать представителей ведомств, ответственных за работу в рамках этой организации".

"Также будет тяжело выделить дополнительные финансовые средства из государственного бюджета на продвижение сотрудничества с организацией, которая не приносит реальной пользы нашей стране", — сказал Филип.

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Теги:
нецелесообразно, заявка, меморандум, ЕАЭС, Додон, Филип
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