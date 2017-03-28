Додон подпишет меморандум с ЕАЭС, не взирая на возражения премьера

КИШИНЕВ, 28 мар – Sputnik. Игорь Додон заявил, что, не взирая на возражения премьер-министра страны Павла Филипа, меморандум о сотрудничестве с Евразийским экономическим союзом "будет подписан, и точка".

Ранее Додон сообщил, 3-4 апреля в Кишиневе состоится международная конференция, в ходе которой планируется подписание меморандума о сотрудничестве с Евразийским экономическим союзом.

Филип заявил, что подписание меморандума и заявка на получение статуса государства-наблюдателя в рамках Евразийского союза нецелесообразны, так как "это не принесет стране какие-либо экономические дивиденды".

"У президента есть законное право и мандат большинства граждан этой страны. Не позволю никому встать между мной и народом. Меморандум о сотрудничестве с Евразийским экономическим союзом будет подписан, и точка", — написал Додон в Facebook.

Додон вступил в должность президента Молдовы 23 декабря. Согласно своей предвыборной программе, он намерен восстановить стратегическое партнерство с Россией, вернуть молдавскую продукцию на рынок РФ и нормализовать сотрудничество в энергетике.

Ранее он заявил, что Молдова "жизненно необходимо восстановить отношения с Россией". Правительство Молдовы возглавляет Павел Филип — член Демократической партии Молдовы, которая выступает за интеграцию с Евросоюзом и Западом в целом.

После переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным в январе в Москве Додон заявил, что хотел бы, чтобы Молдова стала наблюдателем в ЕАЭС, и выступил с инициативой подписания рамочного меморандума о сотрудничестве между Кишиневом и этим интеграционным объединением.

Евразийский экономический союз (ЕАЭС) — международное интеграционное экономическое объединение, созданное на базе Таможенного союза и Единого экономического пространства и функционирующее с 1 января 2015 года. Сейчас членами ЕАЭС являются Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия.

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