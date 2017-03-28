Президент Молдовы анонсировал подписание "важного соглашения с Россией"

КИШИНЕВ, 28 мар — Sputnik. Лидер Молдовы Игорь Додон заявил во вторник в ходе пресс-конференции, посвященной 100 дням с начала его президентства, что в скором времени будет подписан новый важный договор с Российской Федерацией.

"Инициировал новое соглашение стратегического партнерства с РФ. Эту тему обсуждали с Карасиным и Путиным. Были делегированы эксперты, которые начнут работу над этим важным соглашением. Его подписание состоится в ближайшее время", — сказал Додон.

По словам главы государства, документ разрабатывают в рамках действия договора дружбы между Молдовой и Россией.

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