Президент Молдовы получил приглашение на парад Победы в Москве

КИШИНЕВ, 28 мар — Sputnik. Глава Республики Молдова Игорь Додон сообщил во вторник на пресс-конференции, посвященной 100 дням с начала его президентства, что получил приглашение участвовать 9 мая в мероприятиях, посвященных 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

"У нас есть приглашение посетить праздничные мероприятия на Красной площади. Получил его лично от президента Российской Федерации Владимира Путина. Рассматриваем сейчас эту возможность. Не исключено, что даже будет наша делегация ветеранов", — сказал Додон.

В течение нескольких последних лет официальные делегации Молдовы не принимали участие в параде Победы в Москве.

Читайте, смотрите, слушайте Sputnik Молдова на родном языке — скачайте мобильное приложение для ваших смартфонов и планшетов.

Скачать приложение для iPhone >>

Скачать приложение для Android >>