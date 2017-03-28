Додон потребовал от правительства отправить в отставку Корину Фусу

КИШИНЕВ, 28 мар — Sputnik. Лидер Республики Молдова Игорь Додон заявил во вторник на пресс-конференции, что днем обратился к главе правительства с просьбой освободить от занимаемой должности министра просвещения Корину Фусу.

"Сегодня попросил премьер-министра инициировать отставку министра просвещения Корины Фусу. Когда она становилась министром, приняла клятву. Несмотря на это, 21 марта она подписывает распоряжение, в котором просит все учебные заведения страны организовать мероприятия в честь годовщины с момента принятия решения о присоединении Бессарабии к Румынии 27 марта 1918 года", — сказал Додон.

По его мнению, такие действия главы Минпросвещения не соответствуют положениям конституции Молдовы.

"Я настаиваю на том, чтобы премьер инициировал процедуру отставки", — сказал президент.

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