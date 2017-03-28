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Igor Dodon, prezintă raportul de activitate a 100 de zile de la investirea în funcție

Додон инициировал референдум о расширении президентских полномочий

© Sputnik / MIROSLAV ROTARI
Политика
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Тема:
Сто дней президентства Игоря Додона (8)
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Лидер Молдовы Игорь Додон подписал во вторник указ об инициировании референдума по четырем вопросам, включая вопрос по расширению президентских полномочий

КИШИНЕВ, 28 мар — Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон подписал на пресс-конференции во вторник указ об инициировании консультативного референдума по четырем вопросам: о расширении полномочий главы республики, досрочных выборах в парламент, сокращении числа депутатов и преподавания в учебных заведениях страны предмета "История Молдовы".

"Решил инициировать консультативный референдум по четырем вопросам", — сказал Додон на пресс-конференции, посвященной ста дням президентского срока.

По его словам, первый вопрос касается аннулирования закона о возврате гражданами республики выведенного из банков Молдовы миллиарда долларов.

Второй вопрос касается того, поддерживают ли граждане Молдовы инициативу о расширении полномочий президента по роспуску парламента и инициированию досрочных парламентских выборов.

"Третий вопрос звучит так: поддерживаете ли вы идею сокращения депутатов со 101 до 71 в парламенте… Четвертый вопрос касается того, поддерживает ли население страны преподавание в учебных заведениях страны предмета "История Молдовы", — сказал Додон.

Президент Молдовы Игорь Додон
© Sputnik/ Сергей Гунеев
Президент Молдовы начнет консультации с народом республики

Референдум запланирован на 24 сентября. И это решение не смогут отменить ни в кабмине, ни в парламенте, отметил глава государства.

"Согласно конституции, этот декрет не может быть аннулирован ни парламентом, ни правительством. Кабмин должен в срочном порядке внести коррективы в государственный бюджет. ЦИК в срочном порядке начать все необходимые процедуры. А избирательная кампания начинается 24 июля. До этого необходимо завершить все приготовления", — подчеркнул Додон.

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Тема:
Сто дней президентства Игоря Додона (8)

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