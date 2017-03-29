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Представлен текст меморандума о сотрудничестве Молдовы с ЕАЭС

© Sputnik/ Александр Вильф
Политика
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Тема:
Сто дней президентства Игоря Додона (9)
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Опубликован проект меморандума о сотрудничестве Молдовы с Евразийским экономическим союзом

КИШИНЕВ, 29 мар – Sputnik. Пресс-секретарь президента Ион Чебан опубликовал в среду проект меморандума о сотрудничестве Молдовы с Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС), который глава государства Игорь Додон планирует подписать в рамках международной конференции, запланированной на 3-4 апреля.

После переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным в январе в Москве Додон заявил, что хотел бы, чтобы Молдова стала наблюдателем в ЕАЭС, и выступил с инициативой подписания рамочного меморандума о сотрудничестве между Кишиневом и этим интеграционным объединением.

"Взаимодействие в целях реализации настоящего меморандума будет осуществляться в том числе в рамках совместной рабочей группы по взаимодействию между Евразийской экономической комиссией и Республикой Молдова, формируемой из представителей сторон", — говорится в тексте меморандума. 

Руководить деятельностью рабочей группы будут два сопредседателями, каждого из которых назначит соответствующая сторона.

Президент Молдовы Игорь Додон
© Sputnik/ Сергей Гунеев
Президент Молдовы попросил предоставить статус наблюдателя в ЕАЭС

Встречи рабочей группы на уровне сопредседателей будут проводиться не реже одного раза в год.

"Дата и место проведения заседаний рабочей группы, состав рабочей группы и повестка дня заседаний будут определяться сопредседателями рабочей группы совместно. Результаты заседаний  рабочей группы будут оформляться протоколами, которые подписываются сопредседателями", — говорится в документе.

В рамках соглашения стороны будут сотрудничать по вопросам региональной экономической интеграции, торговой политики, таможенного и технического регулирования, применения санитарных, ветеринарно-санитарных и карантинных фитосанитарных мер, энергетики, информационных технологий, экономики, трудовой миграции, торговли, сельского хозяйства.

Меморандум предусматривает разработку совместных планов и программ сотрудничества. 

"Меморандум не является международным договором и не создает для сторон прав и обязательств, регулируемых международным правом", — говорится в тексте документа. 

Также он предусматривает, что "любая из сторон вправе прекратить применение меморандума, направив другой стороне соответствующее письменное уведомление".

Премьер Молдовы Павел Филип
© Photo: gov.md
Филип: подписание меморандума о сотрудничестве с ЕАЭС нецелесообразно

Ранее президент Молдовы Игорь Додон заявил, что, невзирая на возражения премьер-министра страны Павла Филипа, меморандум о сотрудничестве с Евразийским экономическим союзом будет подписан.

Евразийский экономический союз (ЕАЭС) — международное интеграционное экономическое объединение, созданное на базе Таможенного союза и Единого экономического пространства и функционирующее с 1 января 2015 года. Сейчас членами ЕАЭС являются Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия.

Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) — постоянно действующий наднациональный регулирующий орган Евразийского экономического союза.

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Тема:
Сто дней президентства Игоря Додона (9)

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Теги:
меморандум, проект, ЕАЭС, Ион Чебан, Молдова, Политика
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