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Заседание парламента

Депутатов не скоро смогут лишить неприкосновенности - в чем причина

© Sputnik / MIROSLAV ROTARI
Политика
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Зампредседателя парламентской юридической комиссии Анатолий Загородный рассказал, сколько шагов необходимо пройти, чтобы утвердить лишение депутатов неприкосновенности

КИШИНЕВ, 29 мар – Sputnik. Юридическая комиссия парламента в среду дала положительное заключение проекту закона по изменению Конституции, предполагающему исключение понятия "депутатская неприкосновенность". За такое решение проголосовали все члены комиссии, кроме парламентариев-социалистов, воздержавшихся от голосования.

Вице-председатель парламентской юридической комиссии Анатолий Загородный в эксклюзивном комментарии Sputnik рассказал, что этот проект должен приниматься депутатами высшего законодательного органа страны в трех чтениях.

"В первом чтении его должно поддержать простое парламентское большинство. Затем ко второму чтению в проект включат предложенные поправки. После утверждения документ снова отправят на заверение в Конституционный суд", — сказал Загородный. 

Если КС даст положительное заключение, то лишь спустя шесть месяцев депутаты смогут рассмотреть в третьем чтении данный проект закона. Для его окончательного утверждения потребуются голоса 68 парламентариев.

В апреле 2016 года Конституционный суд (КС) Молдовы разрешил исключить из основного закона страны понятие "депутатская неприкосновенность". Соответствующий запрос подала в инстанцию группа из 39 парламентариев.

Заседание парламента Молдовы
© Sputnik / MIROSLAV ROTARI
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Законодатели просили инстанцию высказаться относительно исключения из статьи 70 Конституции Молдовы третьей части. Ее положения подразумевают, что депутат не может быть задержан, арестован, подвергнут обыску, кроме случаев задержания на месте преступления, или привлечен к судебной ответственности без согласия законодательного органа, полученного после заслушивания парламентария. Кроме того депутаты посчитали нужным исключить из названия статьи слово "неприкосновенность".

Председатель КС Александр Тэнасе отметил, что предложение депутатов не противоречит закону.  По его словам, представленный проект закона о пересмотре статьи 70 не выходит за конституционные рамки и может быть предложен на рассмотрение парламенту.

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Теги:
неприкосновенность, изменение, конституция, депутат, парламент, Анатолий Загородный, Молдова
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