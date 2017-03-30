Столтенберг настаивает на сотрудничестве НАТО с Молдовой

КИШИНЕВ, 30 мар – Sputnik. НАТО выступает за укрепление сотрудничества с Молдовой, соблюдая ее нейтральный статус, заявил в четверг генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг после встречи с премьер-министром РМ Павлом Филипом.

"Мы не навязываем свои программы. Наше сотрудничество ведется на добровольной основе. Мы полностью уважаем и соблюдаем нейтралитет Молдовы. Возможно укреплять наше партнерство с Молдовой, полностью соблюдая ее нейтралитет. Он упоминается в тех документах, на основе которых ведется наше сотрудничество. Молдова – нейтральное государство. В этом нет никаких сомнений", — сказал Столтенберг.

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Генсек НАТО также подчеркнул, что офис по связям с Североатлантическим альянсом, который планируется открыть в Кишиневе, — гражданский.

"Офис в Кишиневе – гражданский. Такие офисы есть во многих странах, в том числе в Москве. Это — не военная база. Это — небольшое гражданское бюро, которое будет помогать нашему партнерству с Молдовой", — сказал Столтенберг.

В свою очередь, глава правительства Молдовы Павел Филип подчеркнул, что подготовка к открытию офиса идет по плану.

"Мы приветствуем открытие офиса в Молдове. Хочу заверить, что чем больше будет общения, тем больше будут понимать сотрудничество Молдовы с НАТО. Все идет по плану. Надеемся, что летом этот офис будет открыт", — сказал Филип.

Соглашение об открытии в Кишиневе Офиса связи с НАТО Филип и Столтенберг подписали 29 ноября 2016 года в Брюсселе.

Против этой инициативы неоднократно выступал президент Молдовы Игорь Додон. Он считает, что "открытие бюро связи НАТО в столице — это вызов для всего молдавского общества". Глава государства уверен, что Молдова не нуждается в таком бюро. Также Додон неоднократно заявлял, что "если офис НАТО откроется, то он будет выступать за его закрытие.

В свою очередь спикер парламента Андриан Канду ранее заявлял, что это будет "гражданский офис, который не несет никакой угрозы государственности или статусу нейтралитета Молдовы".

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