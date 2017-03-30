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Заседание парламента Молдовы

Произошли перестановки в парламенте Молдовы

© Sputnik / MIROSLAV ROTARI
Политика
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Фракция либерал-демократов исключила из своих рядов депутата Ангела Агаке

КИШИНЕВ, 30 мар – Sputnik. Либерал-демократов в парламенте Молдовы стало меньше – в четверг из этой фракции исключили Ангела Агаке.

"Сегодня в ходе заседания парламентской фракции ЛДПМ депутата Ангела Агаке исключили из фракции", — говорится в сообщении, опубликованном на странице этого политформирования в соцсети Facebook.

В среду пять основателей Либерально-демократической партии сообщили о выходе из политформирования. Речь идет о депутате Ангеле Агаке, главе районного совета Яловен Анатолие Димитриу, муниципальном советнике Кишинева Генадие Думански, бывшем главе Агентсва по туризму Николе Платоне и бывшем члене Национального политического совета Дорине Мындряну. 

Таким образом, в настоящее время фракция либерал-демократов насчитывает 8 депутатов. Демократов в парламенте – 34, социалистов – 24, либералов – 13, коммунистов – 7, а также 15 независимых депутатов.

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Теги:
фракция, парламент, ЛДПМ, молдова
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